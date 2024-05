Multa di 180 euro a Roma per non aver tagliato la siepe: «Ma quel vialetto è del Comune»

di Cecilia Legardi

A Roma la proprietaria di un'abitazione che dà sulla strada è stata multata per non aver provveduto a tagliare le siepi che, se lasciate crescere, restringono la carreggiata. La sanzione di 180 euro ha qualcosa di davvero incredibile: il territorio, infatti, non è suo, ma del Comune.

Multata per gli oleandri incolti, ma il territorio è comunale

Le condizioni della via in cui abita la donna, l'avvocatessa Ligiana Di Pumpo, non sono delle migliori. Il problema non è puramente estetico, ma soprattutto di sicurezza per le auto e i passanti. I vigili hanno sanzionato la signora nell'ottobre 2021 per «non aver provveduto all'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere la strada»: queste le parole impresse sul verbale, notificatole a metà gennaio 2022. La vicenda è andata avanti per mesi, in quanto la donna ha subito contestato la mora di 180 euro, ritenendo che il territorio dove crescono la siepe e gli oleandri non sia di sua proprietà, ma del Comune di Roma. «Una somma non dovuta - ha dichiarato l'avvocatessa a Romatoday - visto che quegli oleandri insistono su un terreno che è di proprietà di Roma Capitale. Ricevuta la sanzione ho inoltrato ricorso sia in autotutela alla Polizia Locale sia al Prefetto».

La strada è ancora in pessime condizioni

Il ricorso alla sanzione della signora Di Pumpo è stato accolto in silenzio assenso. Una volta accertato che la donna aveva ragione e che del territorio se ne sarebbe occupato il Comune, nessun addetto, però, si è recato su posto per sistemare la siepe e gli oleandri. «Era stato preso l'impegno a provvedere, ma nessuno è mai più intervenuto», racconta infatti Ligiana. Le piante sono cresciute a dismisura: «Sul marciapiede non si passa più, anche il transito sulla strada è difficoltoso», ha raccontato recentemente la donna. Alle sue lamentele si aggiunge quella di Paolo D'Angelo, presidente del comitato del quartiere Prati Fiscali: «Quelle siepi sono a più di due metri in mezzo alla strada e alcuni camion non riescono a passare, inclusi i mezzi di soccorso. Praticamente il Comune ha multato una cittadina quando il vero inadempiente era il Comune stesso. Paradossale». Tutta la strada ha bisogno di manutenzione, ma l'amministrazione comunale non si è ancora mossa. I cittadini della periferia a nord della Capitale sono tutt'oggi indignati e pronti a manifestare per chiedere che venga finalmente dato il via a un serio intervento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 15:43

