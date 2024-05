Race for the cure, da Paola Cortellesi a Maria Grazia Cucinotta di corsa contro il tumore al seno: «Insieme possiamo fare la differenza»

di Serena De Santis

Roma torna a tingersi di rosa. Dal 9 maggio fino a domenica 12 maggio si tiene al Circo Massimo la 25esima edizione di Race for the cure, la più grande manifestazione per la sensibilizzazione della lotta contro il tumore al seno. Al Villaggio della Salute tutte le persone interessate potranno parlare con gli esperti di screening e sentire le riflessioni delle testimonial di Komen Italia, impegnate nella campagna di sensibilizzazione. Tra di loro c'è anche l'attrice Rosanna Banfi, che ha legato la sua immagine all'associazione dopo aver combattuto il tumore al seno.

L'appello delle celebrità

In attesa del 12 maggio, quando si terrà la corsa per sensibilizzare sulla tematica, sono diverse le celebrità che hanno voluto lanciare un messaggio per sottolineare l'importanza dello sviluppo della ricerca in questo campo.

Oltre alla madrina dell'evento Maria Grazia Cucinotta e alla conduttrice televisiva Luana Ravegnini, anche l'attrice, regista e vincitrice di sei David di Donatello Paola Cortellesi ha voluto lanciare un messaggio sui profili social, invitando le persone a prendere parte all'iniziativa e a informarsi sulla tematica. «Insieme possiamo fare la differenza - ha scritto - e rendere il tumore del seno una malattia sempre più curabile».

Ha poi aggiunto che il prossimo evento ci sarà a Bari, dal 17 al 19 maggio, per poi arrivare a Brescia, Bologna e a Matera nel mese di settembre.

Le parole di Sergio Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha speso qualche parola su Race for the cure: «Quella delle donne in rosa è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno.

