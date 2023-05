La storia di Marta: «Mi laureo ma mio padre non ci sarà: va a vedere la finale di Europa League della Roma»

di Redazione web

«Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per Siviglia-Roma a Budapest. Per un uomo di 60anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio». Questa la storia della laureanda in biologia che si è sfogata nel corso de "I Lunatici" su Radio 2. Il racconto della ragazza ha scatenato il dibattito tra gli ascoltatori del programma della notte condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Siviglia-Roma, Olimpico con i maxischermi per la finale: la società ha fatto richiesta, si va verso il sì

Roma, Dybala non si allena. Mourinho: «Paulo in finale? Speriamo di averlo almeno in panchina»

Papà non va alla laurea della figlia per seguire la Roma

Per i tifosi romanisti, la scelta del padre di Marta può sembrare scontata e comprensibile. Non si tratta di una partita qualsiasi, bensì della finale di Europa Leage, la seconda europea in due anni. Ma può una partita, per quanto importante, venire prima nella lista delle priorità di un genitore rispetto a un traguardo unico nella vita della figlia? Gli ascoltatori si sono divisi e anche sui social non sono mancati i commenti

"Sono Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi fa rimanere male. Mercoledì mi laureo, ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per #SivigliaRoma a Budapest. Per un uomo di 60anni la laurea della figlia viene dopo la squadra di calcio"



(Da “I Lunatici”, RaiRadio2) — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 26, 2023

I commenti

C'è chi crede che la figlia non debba dispiacersi se suo padre preferisce seguire una sua passione, e chi davvero non riesce a capire come si possa preferire la propria squadra alla famiglia. «Marta non arrabbiarti, goditi il tuo giorno, la tua laurea, e quando papà avrà bisogno di aiuto puoi sempre chiamare la squadra di calcio».

Il precedente illustre

Il padre di Marta non è l'unico ad aver dovuto scegliere tra la figlia e la Roma. Anche l'ex capitano Daniele De Santis ha un impegno familiare che coincide proprio con la finale di Europa League, ma nonostante abbia ricevuto l'invito per Budapest, ha preso una decisione opposta: «La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA