Roma, il media day per la finale: Dybala out nell'allenamento, assente anche Spinazzola

di Francesco Balzani

«Dybala sta male, è in dubbio per la finale». José Mourinho aveva avvertito i tifosi della Roma. E le sensazioni sul recupero della Joya per Budapest, dopo l'allenamento aperto alla stampa per il Media Day in vista della finale (in programma il 31 maggio), non sono migliorate. L'attaccante argentino, infatti, non ha partecipato alla seduta insieme ai compagni. La caviglia colpita da Palomino fa ancora male. Assente anche Leonardo Spinazzola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 11:26

