Roma, i tifosi giallorossi scortano il pullman a Trigoria

In quasi 400 ad applaudire la squadra a Trigoria. L'appello di José Mourinho dopo il trionfo di Leverkusen, con conseguente approdo in finale di Europa League, ha avuto l'effetto sperato. Il portoghese aveva chiesto ai tifosi della Roma di "salutare in modo speciale" la squadra e così è stato.

Prima del match di oggi contro la Salernitana infatti, in tantissimi si raduneranno nel piazzale antistante al Centro Sportivo di Trigoria per caricare e ringraziare la squadra dopo la seconda finale europea conquistata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 16:38

