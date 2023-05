Roma-Salernitana 2-2, le pagelle: El Shaarawy ha una gran voglia, Belotti delude ancora

di Francesco Balzani

Roma e Salernitana pareggiano per 2-2 nel primo dei due posticipi del lunedì della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Granata due volte in vantaggio con Candreva al 12' e Dia al 54' e due volte raggiunti da El Shaarawy al 47' e Matic all'83'. In classifica i giallorossi salgono a quota 60 in sesta posizione, con un punto di ritardo dall'Atalanta quinta e un punto di vantaggio sulla Juventus settima. I campani sono invece in 14/a posizione con 39 punti insieme all'Empoli.

LE PAGELLE

RUI PATRICIO 5,5 Guarda le entrate di Candreva e di Dia in area senza poter mettere una seconda mandata alla porta. Diciamo pure che potrebbe osare qualche passo oltre la linea.

BOVE 6 Il ragazzino diventato uomo oggi fa pure il terzo di difesa. Forse gli si chiede troppo ma lui garantisce sempre corsa e grande abnegazione

SMALLING 6 Il colosso di Greenwich ripiazza l’obelisco al centro della difesa. Sfortunato nel rimpallo che porta al gol di Dia. L’obiettivo principale era quello di ritrovare la forma in vista del 31 maggio

IBANEZ 5 Il diavolo e l’acqua santa. Prima si perde Candreva in occasione del gol Poi mette il piede per anticipare pure Belotti e riportare il risultato in parità, peccato che prima ci sia il braccio del Gallo. (1’st Llorente 6,5: E’ attento in chiusura, e pure coraggioso davanti)

ZALEWSKI 6 In un clima da ponte pasquale è quello che prova a metterci maggiore convinzione cercando anche il tiro da fuori.

CAMARA 5,5 Un fumo che a volte è anche piacevole, ma che spesso manda in confusione. Esce per infortunio. (74’ Cristante 6: mai un giorno di riposo, crea caos in area avversaria)

TAHIROVIC 5,5 Il mini Matic non replica la partita senza difetti di Bologna. Risulta troppo rinunciatario contro una squadra già salva. Mou se ne accorge, e lo cambia. (1’st Matic 6,5: l’originale è un’altra storia. Prende subito il controllo della strada e segna il gol del pari)

EL SHAARAWY 6,5 Ha una gran voglia di riprendersi i giorni persi. Nella ripresa sente di nuovo l’Olimpico urlare il suo nome quando è il primo ad arrivare sulla respinta del portiere

WIJNALDUM 5 Il motore è sempre diesel, e ci sono poche accelerate degne di nota. Episodio da moviola al 58’ ma cade appena toccato. Ancora non ci siamo. (67’ Abraham 6: crea densità)

SOLBAKKEN 5 Corsa inutile e zero lampi. Eppure dovrebbe essere il più riposato di tutti. (1’st Pellegrini 6,5: rende più limpida la manovra)

BELOTTI 5 Mette la mano sul gol di Ibanez e non la testa sul cross di Pellegrini. E pure sfortunato ma a fine stagione bisognerà capire cosa fare da grandi.

MOURINHO 6 Della Roma di Leverkusen oggi c’era poco. Poco solida ma più creativa davanti. Tanti cambi ma con una finale alle porte è comprensibile.

