Siviglia-Roma, Olimpico con i maxischermi per la finale: la società ha fatto richiesta, si va verso il sì

La Roma ha fatto richiesta ufficiale a Sport e Salute per l'apertura dello Stadio Olimpico in occasione della finale di Europa League. Il club giallorosso, per il match col Siviglia del 31 maggio, vorrebbe ricreare l'esperienza dell'anno scorso, quando in occasione della finale di Conference League erano stati messi i maxischermi nello stadio di casa, per i tifosi che non sono riusciti a trovare un biglietto per Tirana. Adesso da Trigoria aspettano una risposta positiva. La sensazione è che si andrà verso il sì.

Le criticità

La Roma si era attivata subito per mettere a disposizione lo stadio.

La decisione dell'apertura (o meno) dell'Olimpico arriverà nelle prossime ore. Migliaia di tifosi sono in attesa di sapere se potranno ritrovarsi insieme sugli spalti. Adesso, non sembra più solo una speranza.

