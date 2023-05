Daniele De Rossi, la figlia Gaia (avuta con Tamara Pisnoli) si diploma: «Non potrò vedere Roma-Siviglia, ma non c'è finale che tenga»

di Redazione web

A otto giorni dalla finale di Europa League è ancora caccia a un posto a Budapest. E tante richieste arrivano anche a grandi ex. Uno di questi è Daniele De Rossi, che però con un post su Instagram ha risposto così: «Buongiorno a tutti... No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro».

«La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego. (Ah, se avete comprato il biglietto d'aereo e prenotato l'albergo, ma non avete quello per la partita, "sete stronzi du vorte", fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me)», ha scritto.

De Rossi, la figlia si diploma

Per Daniele De Rossi la Roma è sempre stata tra le cose più importanti.

