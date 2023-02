Tamara Pisnoli (ex di De Rossi), cena a casa di Ilary Blasi prima della condanna: c'erano anche Mammucari, il cugino di Totti e il figlio Cristian

di Redazione web

Nessuna preoccupazione nei giorni precedenti la sentenza per Tamara Pisnoli, l'ex moglie di Daniele De Rossi. Almeno è questo quello che appare guardando lo scatto di una cena tra amici, finita sui social ed in un articolo di Repubblica, che ritrae i commensali intenti a divertirsi circa due settimane fa, nella villa dell'Eur dove un tempo vivevano Ilary e Francesco.

Nello scatto c'è anche l'imputata, (in alto a desta) condannata in primo grado a sette anni e due mesi per tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Antonio Ieffi, alcuni giorni prima la condanna, che accenna un timido sorriso mentre stava in compagnia di amici vip, in casa di un'amica stretta, Ilary Blasi, conosciuta e frequentata negli anni d'oro di Totti e De Rossi, insieme alla Roma.

Cena spensierata

Nello scatto si vede Tamara Pisnoli in piedi, vestita con un maglione dolcevita di colore chiaro, che sembra accennare un sorriso, mentre Teo Mammuccari (di spalle), volto Mediaset, anche lui amico di Ilary, che intrattiene gli ospiti "tra uno spettacolo di ipnosi e un paio di trucchi di magia" scrive La Repubblica. La foto di una normale cena tra amici è stata pubblicata sul profilo Instagram della fanpage di Ilary Blasi, specifica il quotidiano, per cui una foto pubblica di una cena in confidenza con gli amici di sempre.

Serata normale?

Ribadiamo, una cena normalissima, solo che viene da chiedersi, quanto possa essere difficile divertirsi o vivere momenti di relax, quando si attende la sentenza di un tribunale, che può cambiare il futuro della nostra vita?

