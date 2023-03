Tamara Pisnoli, la confessione al pm: «De Rossi mi versava 40 mila euro ma non ho un soldo, mi derubano tutti»

di Redazione web

Tamara Pisnoli condannata a 7 anni e 2 mesi di reclusione con l'accusa di aver fatto massacrare l'imprenditore Antonello Ieffi, per recuperare un presunto credito. Sullo sfondo il rapporto con l'ex marito Daniele De Rossi, dal quale «percepisco un assegno di 40 mila euro», raccontava al gip nel 2014, al momento dell'arresto. «Ma adesso non ho un soldo, mi derubano tutti», ha aggiunto.

Pisnoli, cosa ha detto

Il 5 dicembre del 2014 Tamara Pisnoli veniva interrogata dai magistrati dopo l'arresto, ricorda Repubblica. Sulle sue proprietà chiariva: «Ho tutto dentro un trust, tutto quanto intestato a mia figlia, anche gli immobili». Ma quello che risalta dalle sue dichiarazioni riguarda i soldi prestati (e mai riavuti indietro) a diversi "amici". «A me ogni giorno mi rubano i soldi, io sono stata truffata e raggirata da tutti, a me hanno solo tolto i soldi, tutti....io non c'ho più un soldo, mi hanno rubato tutti i soldi, me li hanno rubati, non me li hanno più restituiti», le sue parole.

Nel suo racconto, che non torna ai giudici, i prestiti a diverse persone e il rapporto con Ieffi. Cosa è successo quella notte? Il giudice domanda: «Se lei mi viene a dire che è così ingenua, io le chiedo ma lei è possibile che dà gli appuntamenti per strada alla gente per poi picchiarla e poi spegnergli le sigarette addosso?». Pisnoli risponde: «La sigaretta addosso non la ho spenta, gli ho dato solo uno schiaffo».

