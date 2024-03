Auto rubata prende fuoco sulla Casilina, trovato morto un quarto ragazzo: era a 300 metri dal veicolo. La fidanzata aveva denunciato la scomparsa

di Redazione web

È stato trovato senza vita, a 300 metri dal luogo dell'incidente avvenuto sabato sera in via Casilina, il quarto uomo a bordo della Bmw rubata ribaltatasi all'altezza del comune di Segni al km 52.500 in direzione Anagni-Colleferro, e andata a fuoco subito dopo. Si tratta di un 33enne albanese, connazionale degli altri tre che si trovavano con lui, dei quali solo uno è sopravvissuto, ricoverato all'ospedale di Colleferro. Il suo corpo è stato trovato grazie alla denuncia presentata da una donna che ha detto ai carabinieri di non avere più notizie del compagno, che era uscito con le vittime dell'incidente.

L'incidente choc

Una chiamata al 112 ha portato sul luogo del sinistro i carabinieri della stazione di Segni e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Colleferro. Una Bmw serie 4 coupè era volata fuori dalla sede stradale, atterrando tra gli alberi e prendendo fuoco dopo l’impatto. L’auto, proveniente da Anagni (Frosinone), viaggiava sulla Casilina a folle velocità, si presume a circa 200 chilometri orari, quando – percorrendo l’ampia rotatoria tra i due rettilinei - ha urtato il cordolo con la fiancata sinistra, alzandosi letteralmente in volo per ricadere tra gli alberi dopo circa 50 metri.

La testimone

«Si è staccata da terra, sembrava un missile», ha raccontato una donna che era stata da poco superata dalla Bmw.

Dopo lo scontro la Bmw ha preso fuoco, sulla parte anteriore, con le fiamme che hanno avvolto il motore e, in parte, l’abitacolo dove si trovavano i due corpi senza vita. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Colleferro e Palestrina per domare l’incendio ed evitare che si propagasse nella boscaglia. All’arrivo dei sanitari del 118 i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due giovani mentre Il terzo, riverso a terra in gravissime condizioni, è stato portato in codice rosso prima all’ospedale di Colleferro e, successivamente, al Policlinico Tor Vergata dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella speranza di salvargli la vita.

