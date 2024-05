Superenalotto a Napoli: come riscuotere la vincita. Il Jackpot riparte da 19,4 milioni di euro

di Redazione web

Vinti a Napoli oltre 100 milioni di euro nel concorso del Superenalotto di venerdì 10 maggio. Ma quali sono ora i passi che il fortunato vincitore dovrà fare per ritirare il Jackpot milionario? Intanto la prossima estrazione, quella prevista come da calendario per sabato 11 maggio, grazie al «Jackpot di ripartenza», ripartirà già 19,4 milioni di euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come riscuotere la vincita

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Il Jackpot riparte da 19,4 milioni di euro

Grazie al Jackpot di ripartenza,spiega agipronews, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 19,4 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.

La «Tassa sulla Fortuna»

Circa 20 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA