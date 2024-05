Esplode la stufa da giardino, bimba di 4 anni travolta dalla fiammata: gravissima all'ospedale. Mamma sconvolta: «Era una palla di fuoco»

di Cecilia Legardi

Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ustionata dopo che la stufa per esterni è esplosa accanto a lei. La tragica vicenda è diventata un'occasione di infondere consapevolezza sui rischi dell'elettrodomestico per i due genitori.

Tay, la bimba tra le fiamme in giardino

Grandi occhi scuri e capelli biondissimi, Tay, una bambina inglese di 4 anni, giocava non lontano dalla stufa da giardino quando è esplosa e la ha avvolta nelle fiamme. L'incidente si è verificato il 12 maggio, mentre la famiglia si trovava sul prato della propria casa. La piccola è ora ricoverata con gravi ustioni, ma sembra che se la caverà. I genitori stanno documentando la sua convalescenza per informare altre famiglie sui rischi della stufa da esterni - alimentata a bioetanolo -, in modo che nessuno sia più vittima di simili incidenti. La stufa è esplosa improvvisamente, appena dopo essere stata accesa, e Tay era la più vicina all'elettrodomestico, che la ha trasformata in «una palla di fuoco», ha poi riferito la mamma Charlotte. Il padre, Alan Boddington, si è lanciato a raggiungerla e la ha messa subito sotto l'acqua fredda della vasca da bagno, intanto ha chiamato i soccorsi. Ora Tay è in ottime mani, presso il Burns Center del Birmingham Children's Hospital. Al momento è stata sottoposta a vari trapianti di pelle (la porzione di pelle che è servito per gli interventi è stata prelevata dal cuoio capelluto della piccola, che è stata rasata dai medici).

L'altruismo in una situazione devastante

La famiglia è devastata dal terribile accaduto e le informazioni sulla piccola arrivano tutte da un'amica, Carly Chaplin, che ha lanciato una raccolta fondi. Nonostante il momento di disperazione, i due genitori sono ottimisti e pensano anche al bene degli altri. «Vogliono reinvestire tutti i soldi nella comunità e nell'unità ustionati» - ha precisato infatti Carly. «Questo evento è stato devastante e orrendo per loro, ma con la raccolta fondi speriamo che ne possa derivare qualcosa di positivo. Il nostro messaggio principale è che prevenire è meglio che curare. La bambina si è trovata semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato», conclude la donna. «Era in fiamme; era una palla di fuoco», ha spiegato la mamma Charlotte ripensando al terribile momento. «È gravemente ustionata dal labbro inferiore in giù, alle braccia e alle gambe, e finora ha subito due interventi chirurgici e ci sarà un'altra operazione la prossima settimana», ha detto ancora Carly. Flebo e innesti cutanei la stanno aiutando nella convalescenza, ma «ha perso anche le terminazioni nervose, e ovviamente le sue ciglia e sopracciglia sono scomparse». Tay, però, «è ancora bellissima e sta combattendo», riporta The Sun.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 20:28

