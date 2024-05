Nina Moric, nuove rivelazioni su Fabrizio Corona: «È uno stron*o, ci rimasi male. Ho pianto»

di Cristina Siciliano

Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati per diverso tempo una delle coppie più cool del mondo dello spettacolo. Al centro del gossip fin dal primo momento, entrambi hanno vissuto un amore che fa parlare ancora oggi, nonostante la loro relazione sia giunta a termine da più di un decennio. La supermodella ha infatti spiegato di quanto la presenza di Fabrizio Corona nella sua vita sia stata importante.

Le parole di Nina Moric

«Il calendario di Max non volevo farlo, ero nuda, ho pianto, Fabrizio Corona mi ha costretto - ha raccontato Nina Moric al podcast Gurulandia - . È uno stron*o ma gli voglio bene. Lui è manipolatore fino a un certo punto perché poi dipende dalla persona che ha davanti. Però sì, me lo fece fare e io ci rimasi molto male.

«Carla Bruni? Non penso niente, cioè non la conosco per dire qualcosa. Naomi Campbell? Lei è una stro*a. Una falsa. Almeno nei miei confronti poi magari con altri è brava però con me no. Lei è stata tutto tranne che buona». La supermodella ha anche espresso la sua opinione su Donatella Versace. «Lei è amica di Fedez - ha aggiunto -. Anche se sono poco social loro appaiono sempre insieme. Credo che lui si sia separato dalla moglie, stanno spesso insieme».

