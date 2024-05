​Superenalotto, centrato il 6 a Napoli: «Spero che il vincitore si ricordi di noi». L'emozione del tabaccaio ​Salvatore Gaspari

di Redazione web

La Napoli milionaria di Edoardo De Filippo è una realtà: centrato venerdì sera nel capoluogo campano il jackpot del Superenalotto da 101.511.953,21 euro. Il proprietario della tabaccheria «Bella 'mbriana» è Salvatore Gaspari, dal volto è emozionatissimo. Il telefono del ricevitore non smette di squillare, la notizia è troppo importante, ha già fatto il giro del quartiere e di sicuro i festeggiamenti non tarderanno ad arrivare.

L'intervista a Salvatore Gaspari

È la tabaccheria di Salvatore Gaspari, nel mezzo di via Toledo a Napoli, la ricevitoria dov'è stato centrato il Jackpot da oltre 100 milioni di euro al SuperEnalotto. «Abbiamo appena scoperto la vincita, mi stanno scrivendo in questo momento su Whatsapp – racconta ad Agipronews il titolare dell'esercizio -. É una notizia che ci rende molto felici.

Non è la prima volta che nella tabaccheria di via Toledo arriva una ricca vincita: «Ce ne sono state diverse – spiega Gaspari -. Sei o sette anni fa è stato vinto un milione sempre al SuperEnalotto, ma ovviamente non c'è mai stata una vincita simile». Poi conclude: «Un messaggio al vincitore? Spero che si ricordi di noi e si faccia vivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA