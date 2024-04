Federica Nargi torna nel quartiere dove è nata e cresciuta: «Non mi vergogno delle mie radici, Tor Bella Monaca è una lezione di vita»

di Dajana Mrruku

Federica Nargi oltre il glamour e la famiglia perfetta. La velina mora di Striscia La Notizia è tornata nel quartiere di Roma che l'ha vista nascere, crescere e muovere i primi passi di danza che l'hanno portata sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e all'inizio della sua carriera.

Federica ha voluto dedicare un pensiero a Tor Bella Monaca, il quartiere spesso etichettato da nomi e aggettivi che non rendono giustizia alle brave persone che, come ricorda la stessa Nargi, si alzano ogni mattina per andare a lavoro e dare il meglio di sé.

La dedica a Tor Bella Monaca

Federica Nargi ha pubblicato una foto del vecchio palazzo dove abitava insieme alla sua famiglia e ha disegnato un cuore sulla sua finestra, quella dove tanti anni fa una piccola ballerina si affacciava sul mondo, sognando di conquistarlo. «Ieri dopo tanto tempo sono tornata nel quartiere dove sono nata e cresciuta. Guardando questa finestra, quella della mia vecchia cameretta non posso fare a meno di sentire un profondo senso di gratitudine e orgoglio. Da quella piccola finestra molti anni fa osservavo il mondo esterno e costruivo i miei sogni. Non mi vergogno delle mie radici, perché ogni angolo di questi palazzi popolari respira la storia di persone che ogni giorno si alzano per dare il meglio di sé. Sono cresciuta in un luogo etichettato spesso in modi che non rendono giustizia alla dignità dei suoi abitanti. Qui in queste case popolari, non vive "brutta gente" ma lavoratori instancabili, famiglie che si sostengono a vicenda, e giovani pieni di speranze e sogni. Tor Bella Monaca non è solo un quartiere, è una lezione di vita che mi ha formato e rafforzato.

