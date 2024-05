Premio Carli 2024, imprenditori, attori e ristoratori: l'elenco di tutti i riconoscimenti

Imprenditori come Claudio Domenicali e le sorelle Nonino. Creativi come Fausto Puglisi del brand Cavalli. Attori come Luisa Raneri. Ristoratori come Francesco e Rossella Cerea. Registi come Ozpetek. Cantanti come Baglioni. Comandanti militari, come il generale Luzi. I prescelti 2024 per il Premio Carli hanno differenti professioni e mestieri, ma alcuni abiti comuni: competenza, capacità di innovazione, sensibilità sociale. Qualità riconosciute come fondamentali dal titolare del Premio, Guido Carli, governatore della Banca d’Italia e poi ministro del Tesoro nello scorso secolo, ricordato, nei loro interventi, dai ministro degli Interni Matteo Piantedosi e degli Affari Europei Raffaele Fitto. Pomeriggio del 10 maggio 2024, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma con un concentrato di grandi nomi, anche fra giurati e pubblico. Sotto la regia della Presidente della Fondazione Carli, Romana Liuzzo, nipote di Guido, che ha chiamato i premiati “tessitori di speranza” e “costruttori di mondi”.

I premiati di quest’anno, particolarmente significativo perché segna l’edizione numero 15, sono Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di MSC Cruises di Gianluigi Aponte, terzo player crocieristico mondiale; Teo Luzi, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri; Luisa Ranieri, che ha lavorato con Antonioni, Avati, Sorrentino, ora Lolita Lobosco in tv; Fausto Puglisi, Direttore creativo del brand Roberto Cavalli; Francesco e Rossella Cerea, General manager del Gruppo Da Vittorio, tre stelle Michelin a Bergamo; Claudio Domenicali, Amministratore delegato di Ducati; Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino, Consigliere delegate dell’azienda che produce la grappa più famosa al mondo; Simone Marchetti, Direttore di Vanity Fair per Italia, Francia e Spagna; Paolo Barletta, Ceo & Founder della società de “La Dolce Vita Orient Express”, treno di lusso che porta alla scoperta delle meraviglie d’Italia; Nico Acampora (Premio all’Inclusione attraverso il lavoro), fondatore di PizzAut, catena di ristoranti gestiti da ragazzi autistici; Ferzan Özpetek (Premio speciale), regista, attore, produttore, scrittore, sceneggiatore; Claudio Baglioni (Premio alla carriera), cantautore e musicista, 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il ministro Piantedosi ha ricordato una lezione di Guido Carli: “Libertà e responsabilità, crescita con inclusione”.

Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, ha detto che “l’Italia è davanti, grazie ai 220 miliardi del PNRR, a scelte decisive per lo sviluppo futuro, come quelle che si trovò a fare Carli ministro del tesoro nel 1992”.

“In questi tre lustri -ha affermato Romana Liuzzo- centinaia di persone hanno fatto memoria della lezione di Carli insieme alla Fondazione che mi onoro di presiedere.

L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le onorificenze sono assegnate dalla Giuria composta da Ornella Barra, Coo International Walgreens Boots Alliance; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Flavio Cattaneo, AD e Direttore Generale Enel; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Andrea Illy, Presidente Illycaffè; Matteo Lunelli, Presidente e AD Cantine Ferrari; Giampiero Massolo, Presidente Ispi e Mundys; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Alessandra Ricci, AD Sace; Stefano Sala, Presidente e AD Publitalia ’80. Nel parterre il Presidente del Cnel Renato Brunetta, i parlamentari Maria Elena Boschi, Maurizio Gasparri, il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, il Sovrintendente Michele Dall’Ongaro (Accademia Santa Cecilia). Presenti anche l’ex Presidente del Consiglio Lamberto Dini con la moglie Donatella, Bobo e Scintilla Craxi, e moltissimi tra top manager e imprenditori: Giuseppe Zafarana, Presidente ENI; Stefano Pontecorvo, Presidente Leonardo; Alexa Aponte dell’omonimo gruppo; Matteo Colaninno, Presidente esecutivo Piaggio; Ugo Brachetti Peretti, Presidente API; Giovanna Melandri, Presidente Human Foundation; Presidente Ospedale Pediatrico Bambin Gesù; Domitilla Benigni, Ceo e Coo Elettronica; Marco Ghigliani, AD La7. In platea anche volti noti dello spettacolo, come l’attrice e regista Claudia Gerini, l’attore Luca Zingaretti.

