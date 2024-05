Natalità, il Papa: «Si fanno i soldi con le fabbriche di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri la impediscono»

Natalità al centro delle discussioni in questi giorni, con l'evento annuale degli Stati Generali della Natalità a cui ha partecipato anche Papa Francesco nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio. Il messaggio del Pontefice è chiaro: vuole «un impegno maggiore» e «politiche coraggiose» da parte dei governi per fare in modo che le giovani coppie, oggi assillate dalla precarietà e dalle difficoltà di affittare o comprare una casa, non rinuncino ad avere dei figli.

Il problema delle poche nascite in Italia come in Europa è un tema centrale per Francesco, che da sempre ne ha fatto una sua battaglia. Come sottolineato, occorre «porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli». Ecco allora l'attacco agli anticoncezionali e al business che vi sta dietro: «C'è un dato che mi ha detto uno studioso di demografia. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Che futuro ci attende? È brutto»