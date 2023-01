Incidente a Roma, la veglia per i cinque ragazzi morti. «Famiglie assenti, non se la sono sentita»

Commozione e preghiera alla veglia per i cinque ragazzi morti in un tragico incidente a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, nella notte tra giovedì e venerdì. Un momento di raccoglimento per onorare la memoria dei giovani, in attesa dei funerali per i quali si aspetta solo l'autopsia. Oltre 300 persone, quasi tutti ragazzi, si sono riuniti per ricordare Valerio Di Paolo, i cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, e le due ragazze Giulia Sclavo e Flavia Troisi.

I cinque giovanissimi stavano rientrando dopo una serata trascorsa in un locale e sono morti sul colpo per via di un drammatico incidente: Leonardo Chiapparelli, il sesto amico in auto con loro, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea ed è in buone condizioni, unico sopravvissuto alla strage. «Le famiglie non ce l'hanno fatta a venire, non hanno ancora la forza - spiega don Pedro, officiante della veglia di preghiera, scrive il quotidiano Il Messaggero -. Non si sono incontrati tra di loro e per incontrare la comunità attendono i funerali. Sono famiglie che stanno attraversando un momento molto difficile».





