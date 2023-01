Incidente a Roma, corsa a velocità folle prima dello schianto. Leonardo, il sopravvissuto: «Non ricordo nulla»

I filmati delle telecamere di sorveglianza confermano i sospetti sull'incidente che ha provocato la morte di cinque giovani a Fonte Nuova, Comune alle porte di Roma. I sei ragazzi sfrecciavano ad alta velocità con la Fiat500 bianca, prima della carambola che l'ha trasformata in una trappola mortale. Un gioco azzardato, per chiudere col brivido una delle tantissime serate passate insieme. Un errore di gioventù, che gli è costato tutto.

Leonardo Chiapparelli non ricorda nulla

L'utilitaria, omologata per 4 persone, era guidata presumibilmente dal 21enne Valerio Di Paolo (la macchina è intestata alla madre), uno dei cinque che hanno perso la vita. Correvano così veloce, che ci è voluto del tempo per mettere a fuoco le immagini riprese dalle telecamere, nel tragitto dal locale dove avevano trascorso la serata, al punto dell'incidente. L'ipotesi è che viaggiassero a 100 km/h, in un tratto dove il limite è 50. Lo schianto è avvenuto alle 2.30 di giovedì notte. La macchina ha sbattuto prima su un lampione, poi su un albero e infine si è fermata riversa sull'asfalto.

Come spiegano i carabinieri della compagnia di Monterotondo, coordinati dal procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto, chi guidava l’utilitaria stava percorrendo «quella strada a velocità elevata prima di perdere il controllo dell’auto». Quando starà meglio, Leonardo Chiapparelli, unico superstite della strage stradale, dovrà raccontare come sono andate le cose. Al momento non ricorda nulla, riporta Il Corriere. Ha parlato con la mamma e con uno psicologo. Si attendono gli esiti delle autopsie e degli esami tossicologici, così come di quelli sui telefonini dei ragazzi.

Le vittime e l'imprudenza

Le vittime dell'incidente sono Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Giulia Sclavo, Flavia Troisi. Avevano dai 21 ai 17 anni. Si erano visti al DK33, il pub della movida giovanile di Fonte Nuova. L'occasione era la festa di Flavia, che da poco aveva compiuto 17 anni. Poi si sono messi in macchina. Erano in 6, in un'utilitaria omologata per 4. Probabilmente senza cintura. Valerio Di Paolo, che era alla guida, ha perso il controllo, l'auto è salita sul marciapiede a una velocità di oltre 80 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 30. La carambola impazzita ne ha uccisi 5.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 10:58

