Incidente Fonte Nuova, la Procura di Tivoli: «Se qualcuno ha assistito allo schianto si faccia avanti»

Omicidio stradale, con parti offese i familiari di tutti i ragazzi deceduti. È l'ipotesi di reato con cui, il Procuratore Capo di Tivoli Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti, dopo l'incidente di Fonte Nuova, dove venerdì notte sono morti cinque giovanissimi.

Incidente Fonte Nuova, la Procura cerca testimoni

Al momento, gli inquirenti non hanno elementi sufficienti per chiarire l'esatta dinamica della tragedia, dove hanno perso la vita dove sono morti Valerio Di Paolo, i cugini Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, Flavia Troisi, Giulia Sclavo con Leonardo Chiapparelli che è rimasto ferito gravemente e non è ancora in grado di riferire sull'accaduto. In una nota la Procura di Tivoli, chiede la collaborazione di qualcuno che potrebbe aver assistito allo schianto e non si è ancora fatto avanti: «Se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l’obbligo, prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo ovvero con la Procura».

Le immagini dell'auto dei ragazzi che sfreccia a tutta velocità

Alta velocità

L'utilitaria dove viaggiavano le cinque vittime era omologata per qattro persone ed era guidata presumibilmente dal Valerio Di Paolo e la macchina è intestata alla madre. Correvano così veloce, che ci è voluto del tempo per mettere a fuoco le immagini riprese dalle telecamere, nel tragitto dal locale dove avevano trascorso la serata, al punto dell'incidente. L'ipotesi è che viaggiassero a velocità elevata rispetto al limite previsto su quel tratto dove è di 50 chilometri orari. Secondo un prima ricostruzione cinematica, la macchina ha urtato un lampione, poi un albero prima di cappottarsi. Lunedì è attesta l'autopsia e gli esami tossicologici sul concucente deceduto.

