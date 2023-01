Nomentana, la strada killer con il triste primato di più morti in auto e in moto. Sessanta vittime in cinque anni e mille incidenti

di Emilio Orlando

Con viale Cristoforo Colombo in testa, per il maggior numero di vittime per incidente stradali, la via Nomentana - dove la scorsa notte hanno perso la vita in un incidente 5 ragazzi - si attesta al secondo posto. Con una lunghezza di ventitrè chilometri, da Porta Pia nel comune di Roma fino a Mentana, l'arteria conta nell'intero tratto sessanta morti in cinque anni. Tra le persone che hanno perso la vita, tanti pedoni, molti motociclisti ed una lunga lista di automobilisti e trasportati.

Cinque morti anche il 22 maggio 2007

Era il 22 maggio del 2007 quando, come in un macabro sequel, analogo a quello della notte scorsa, una Peugeot con a bordo cinque giovani, che rientravano dal diciottesimo compleanno di Veronica Gnisci sbando nello stesso tratto della Nomentana appena fuori Fonte Nuova ex Tor Lupara, e si schiantò prima contro un albero e poi su un palo. Nello schianto morì la festeggiata e gli altri quattro passeggeri spirarono poco dopo in ospedale. La tragedia di sedici anni fa, come una maledizione che si ripete, avvenne nello stesso senso di marcia che percorreva la Fiat 500 dove sono morti i cinque amici, ad un chilometro e mezzo di distanza. Da allora, in termini di sicurezza stradale, nulla è cambiato. I controlli stradali, soprattutto nei tratti di competenza dei comuni di Mentana e Fonte Nuova, sono praticamente inesistenti. L'unico spauracchio, che i comuni utilizzano per fare “sicurezza” stradale sono gli autovelox, che oltre a far fare cassa alle amministrazioni comunali non sortiscono alcun effetto in termini di riduzione dell'incidentalità stradale. Completamente assenti i posti di controllo delle polizie locali. Un dato questo che fa impennare in modo vertiginoso l'indice di mortalità della Nomentana, sia nel tratto urbano che extrurbano.

Tra le cause che provocano gli schianti, molti dei quali mortali, sono la velocità elevata, la cattiva manutenzione delle strade con dossi e cunette che fanno perdere aderenza ai mezzi, e gli alberi “killer” che costeggiano le carreggiate. Nel 2014 sempre nello stesso tratto di strada, al chilometro 23 della Nomentana, nello stesso comune morirono il trentottenne, Stefano De Amicis e il figlio Cristian di sette anni, mentre tornavano a casa a Fonte Nuova, dopo aver assistito all' Olimpico alla partita di Champions League tra Roma e Bayern Monaco. I due viaggiavano a bordo di uno scooter T-Max500.

