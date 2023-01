Incidente a Roma, «L'auto dei ragazzi correva a 100 km orari». Decisive le riprese delle telecamere

Andava a circa 100 km/h l'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi morti a Fonte Nuova, centro vicino Roma. La stima è stata fatta dagli inquirenti grazie all'analisi delle telecamere di zona che ha immortalato la Fiat 500 transitata una sola volta in quel tratto di strada. È esclusa quindi l'ipotesi di passaggi ripetuti dell'auto.

Incidente a Roma, corsa a velocità folle prima dello schianto. Si cerca nei telefoni dei ragazzi

Sulla 500 sarà effettuata una perizia per accertare eventuali guasti

Sul mezzo verrà, comunque, effettuata una perizia per accertare eventuali guasti tecnici prima del tragico impatto. Sulla vicenda la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, affidando le indagini ai carabinieri.

L'autopsia sui corpi dei cinque ragazzi



Intanto i pm di Tivoli hanno affidato oggi l'incarico per effettuare l'autopsia sui cinque ragazzi morti in un incidente avvenuto a Fonte Nuova, centro in provincia di Roma. L'esame autoptico verrà effettuato nell'Istituto di medicina legale della Sapienza e per gli esiti dell'autopsia e degli esami disposti occorreranno alcuni giorni.

Il pm: «Chi ha visto si rivolga ai carabinieri»

Sul fronte delle indagini i carabinieri hanno acquisito due video, gli unici noti alla Procura, e raccolto alcune testimonianze. «È il caso di ricordare - spiega in un comunicato il procuratore Francesco Menditto - che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l'obbligo, prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti. Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai carabinieri dichiarazioni utili appena possibile (vale a dire quando i medici lo riterranno)». Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio stradale.

Incidente a Roma, «L'auto dei ragazzi correva a 100 km orari». Decisive le riprese delle telecamere https://t.co/eSpxm9do6X — Leggo (@leggoit) January 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA