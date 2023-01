Donna morta nell'androne di un palazzo a Roma: Alessia precipitata dai piani alti, è mistero

di Emilio Orlando

Giallo a Roma in zona Monteverde. Una donna di 36 anni, Alessia Fiorella, è stata trovata cadavere nell'androne di un palazzo in via Eodardo Jenner 141. Il corpo, con la testa fracassata e insanguinata, è stato ritrovato da un residente che ha chiamato la polizia.

Donna morta in un palazzo a Roma: non si esclude alcuna pista

Gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile e del distretto di polizia di Monteverde, non escludono nessuna pista, nemmeno quella dell'omicidio. Prima del macabro ritrovamento, alcuni condomini avevano sentito delle grida provenire dai piani alti.

Le indagini sulla donna morta nel palazzo a Monteverde

Al vaglio degli agenti il marsupio della vittima, all'interno del quale però ci sarebbero solo le chiavi di casa e poco altro.

