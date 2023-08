Incidente sulla Colombo, morto un uomo: Saverio Piccioni, 51 anni, era uno dei soci del Kursaal di Ostia

di Redazione web

Brutto incidente questa mattina, lunedì 14 agosto, a Roma sulla Cristoforo Colombo: in uno scontro tra uno scooter e un autocarro ha perso la vita un uomo di 51 anni, Saverio Piccioni, uno dei soci dello stabilimento balneare Kursaal di Ostia. Piccioni, molto noto a Roma, viaggiava sul suo Honda Sh.

L'incidente sulla Colombo

Lo scooter si è scontrato con un furgone Iveco: alla guida di quest'ultimo un uomo di 59 anni che è stato trasportato in codice verde al Campus Biomedico di Trigoria. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Libano, in direzione del Gra: sulla dinamica indagano i vigili del IX Gruppo Eur.

