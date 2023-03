​Cartine e preservativi gratis ai bambini «dalla mascotte del kebab di Vacchi»: l'ira dei genitori fuori da scuola

di Lorena Loiacono

Filtri e cartine, fiammiferi e preservativi distribuiti davanti a una scuola media di Roma con tanto di frasi sessiste e allusive del tono “patatina gratis”. Tutto per pubblicizzare un fast-food. Colorato, con tanto di mascotte a distribuirlo tra i bambini quasi a sembrare un gioco: così si presentava, ieri, il kit distribuito da Kebhouze, un fast food, davanti alla scuola media di via Col di Lana a due passi da Piazza Mazzini.

La pediatra Teresa Rongai: «Allarme streptococco? Certo, ma meglio affidarsi ai medici»

All'università arriva il primo bagno "agender": per gli studenti che non si riconoscono in nessun genere

Filtri e preservativi gratis ai bambini

Una mascotte colorata ha aspettato l’uscita dei ragazzi, verso le 15:30 del pomeriggio, per distribuire il materiale direttamente a loro. All’interno però i ragazzini di 11 anni non hanno trovato sconti per il fast-food ma ben altro: «Assurdo, sono sdegnato- denuncia il cantante Agostino Penna, paoa di una studentessa della scuola di via Col di Lana - quel pupazzo colorato distribuiva ai ragazzini delle medie un kit con dentro cartine , filtri e fiammiferi per fumare, caramelline e preservativi. Credo davvero che sia stato superato ogni limite».







Uno dei kit è stato consegnato alla scuola per capire poi come muoversi. Ma intanto si cerca l’origine di questa impropria modalità di pubblicizzare un locale: «Ho fatto una breve ricerca su Internet - spiega Penna- e pare che questo locale sia riconducibile a Gianluca Vacchi: è un personaggio noto, soprattutto sui social, ma non credo si possa giocare con l’attenzione dei ragazzini per attirarli con prodotti assolutamente inadatti alla loro età». Non solo, nel kit c’è anche un buono sconto dal tono chiaramente allusivo: "patatina gratis", con un kebab le patatine fritte sono gratis. «Patatina gratis - sottolinea Penna- insieme ai preservativi mi sembra un’evidente allusione sessista e volgare. Ripeto: tutto questo è davvero troppo. A cosa siano arrivati per pubblicizzare un kebab?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA