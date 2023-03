All'università arriva il primo bagno "agender": pensato per gli studenti che non si riconoscono in nessun genere

di Lorena Loiacono

È stato inaugurato nella facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Tor Vergata il primo bagno agender: senza distinzione di genere. Possono utilizzarlo quindi tutti gli universitari in transizione o che non si riconoscono in un genere predefinito.

Bagno agender, come funziona

La toilette agender è accessibile anche alle persone con disabilità. L’Ateneo, comunque, ha mantenuto anche i bagni divisi tra uomini e donne ma, con la toilette agender, ha voluto dare una risposta alle esigenze di tutti gli stduenti, senza escludere nessuno.

L’Università di Tor Vergata è da sempre attenta alle questioni di genere: è stata tra le prime, infatti, a promuovere un regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera Alias per gli studenti in transizione di genere «per garantire loro la convivenza in un ambiente di studio sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati sulla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona».

La procedura amministrativa consiste nell’attivazione di una carriera alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, con rilascio di un nuovo tesserino di riconoscimento indicante il cognome, il nome scelto dall’interessato e la matricola universitaria.

