«Affitto una stanza a Roma»: si fa versare 500 euro di caparra, poi sparisce nel nulla

Ha adescato la vittima di turno con un affitto a buon mercato nel centro di Roma, per intascare la caparra e poi sparire nel nulla. Il truffatore, un 50enne della provincia di Roma, ha intascato la caparra, non proprio una gran cifra, appena 500 euro, da una donna attirata dal prezzo conveniente per una stanza in pieno centro storico.

Truffa sul web

Il proponente aveva chiesto su Whatsapp una somma versata tramite bonifico, per poi fissare un appuntamento per visionare la stanza, insieme al presunto proprietario che ogni volta inventava scuse per non presentarsi, fino a scomparire del tutto.

Dopo aver capito di essere finita in una trappola, la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri che si sono messi sulle tracce del truffatore, cercando sul sito web di annunci, dove ha messo a segno la truffa: i militari sono risaliti ai dati di registrazione dell'utente inserzionista che corrispondevano a quelli emersi dall'accertamento sull'utenza telefonica utilizzata dal truffatore. Infine, nella banca in cui è stata versata la caparra, è stata verificata la titolarità del conto sul quale era stata versata la somma ed il presunto responsabile è stato così identificato e denunciato per truffa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 17:12

