Emanuela Orlandi, nuova ipotesi: «I suoi resti a Santa Maria Maggiore». Pietro chiama in causa un cardinale e Franceschini

di Redazione web

Si è tenuto oggi un sit-in sotto al palazzo di Giustizia in piazza Cavour a Roma per ricordare Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa nel 1983 a Roma: «Il Vaticano questa commissione bicamerale non la vuole perché non la può controllare, sappiate che Emanuela è un piccolo tassello di un sistema di ricatto, io sono a disposizione e spero di essere convocato quanto prima», le parole di Pietro Orlandi, fratello della ragazza e da 40 anni in prima linea per scoprire la verità su quello che le accadde.

Orlandi ha mostrato la lista delle persone che a suo dire andrebbero convocate sia dalle procure che stanno indagando, quella vaticana e quella romana, sia dalla Commissione di inchiesta approvata, il famoso "memoriale" già messo nelle mani del pm vaticano Alessandro Diddi.

La nuova ipotesi

Nel corso della manifestazione, Orlandi ha lanciato anche una ipotesi nuova sui resti di Emanuela chiamando in causa il cardinale Santos Abril y Castello, ex arciprete di Santa Maria Maggiore, e l'ex ministro della Cultura, Dario Franceschini. «Il Cardinale Abril era a conoscenza di questa situazione - ha detto - è uscito che erano stati fatti dei lavori al campo Santo teutonico e dai messaggi whatsapp che noi possediamo tra due funzionari vaticani vicini a Papa Francesco nel 2014 emerge che avevano fatto delle indagini e avevano scoperto che sotto quelle tombe è stato trovato qualcosa poi dicono, 'no non sappiamo che cosa c'era dentro, c'era qualcosa in quella cassa e quella cassa mi è stata consegnata e io l'ho portata a Santa Maria Maggiore'.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA