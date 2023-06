Emanuela Orlandi, via libera alla commissione bicamerale di inchiesta

di Redazione

La commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori è un passo dal via libera definitivo.

Ieri con l'approvazione all'unanimità da parte della commissione affari costituzionali di palazzo Madama si è sbloccato lo stallo delle scorse settimane. È stato dato il mandato al relatore, Andrea de Priamo (FdI), di riferire in Aula. Al testo, già approvato dalla Camera, manca solo il voto favorevole da parte della Assemblea del Senato affinché il parlamento inizi a far luce su 40 anni di depistaggi e di oblio.

La reazione della famiglia Orlandi non si fa attendere. «Vada presto in Aula» chiede l'avvocata, Laura Sgrò. Anche le opposizioni ora non vogliono perdere altro tempo e chiedono un'immediata calendarizzazione. «La ricerca della verità e della giustizia appartiene a tutti gli uomini di buona volontà - sottolinea Sgrò - e il Senato ha dato prova di volere chiarezza e trasparenza sulla vicenda di Emanuela». Dalla maggioranza il presidente Alberto Balboni rivendica gli approfondimenti fatti e chiarisce «qualcuno ci ha accusato di voler insabbiare, ma non è vero».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 09:36

