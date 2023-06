Shopping, i romani snobbano il Centro della città: «È inaccessibile»

di Lorena Loiacono

Il centro storico è inaccessibile per i romani: solo 4 su 10, infatti, fanno shopping nei negozi del cuore di Roma. L'allarme parte dal rapporto di Confcommercio Roma, realizzato con la Camera di Commercio di Roma, che in vista dei saldi estivi al via il 6 luglio pone l'attenzione sulla situazione in cui versano le strade più commerciali della Capitale.

PER POCHI Solo il 37,3% dei cittadini romani, infatti, nell'ultimo anno ha comprato in un negozio del Centro, per acquistare soprattutto gioielli e preziosi, nel 37,2% dei casi, e vestiti per il 19,5%. E si tratta soprattutto di cittadini con un reddito medio alto.

FUGA DAL CENTRO Quasi il 32% dei cittadini assicura che, rispetto al periodo pre-pandemia, ha diminuito la frequentazione dei negozi del Centro. La pandemia ha ridotto l'abitudine dei romani ad effettuare i propri acquisti nei negozi del Centro Storico.

NUOVE METE Ormai i clienti si rivolgono soprattutto ai grandi centri commerciali, che assorbono in media il 30% degli acquisti, e il commercio elettronico che assorbe in media il 20% degli acquisti e supera il 40% con riferimento alla sola elettronica di consumo.

LE COLPE I cittadini di Roma identificano come principali problemi del Centro Storico quello dei parcheggi per il 63,2% dei casi: sono "pochi" e, quando ci sono, anche "troppo onerosi".

CALL CENTER Da lunedì prossimo partirà il servizio di centralino gratuito 06 56548674, di Confcommercio Roma ma esteso a tutti i commercianti del Centro, non solo per gli associati, con cui sarà possibile segnalare i disservizi.



