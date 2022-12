Roma bestiale, cinghiali a spasso a Trastevere: passeggiata tra le auto della polizia e le foto dei turisti

di Redazione web

Due cinghiali a spasso sul marciapiede sul Lungotevere, di fronte la centralissima Piazza Trilussa a Roma, sotto lo sguardo divertito e sbigottito di tursti e passanti. Dietro ai cinghiali, le tre volanti di polizia, ferme mentre i cinghiali passeggiano indisturbati per le strade di Trastevere.

Statua di Gesù rubata dal presepe del Duomo: ripresi tre giovani in flagranza. Presentata denuncia

Cinghiali nella movida

Il filmato, diffuso su Welcome to favelas, ha scatenato l'ironia ma anche lo sgomento degli utenti della piattaforma, che quasi non credono nel vedere quei cinghiali indisturbati in una delle zone della movida romana, forse attratti dai rifiuti che in questi giorni sono tornati ad assediare molte strade di Roma. Pochi giorni fa, altri cinghiali erano stati filmati in un'altra zona centrale della città, piazza Mazzini, a due passi dalla sede della Rai.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA