Cinghiale sullo zerbino, lo scoperta choc quando esce di casa: «Dormiva sul pianerottolo» FOTO

di Redazione web

Esce di casa e trova un cinghiale disteso sullo zerbino, intento a fare un pisolino. Quasi normale amministrazione ormai, ma la foto dell'animale sdraiato sul pianerottolo è diventata virale in poche ore, scatenando commenti di ilarità sui social. È successo a Genova.

Aviaria tra i pavoni del parco, saranno uccisi più di 200 volatili. «Mattanza per scongiurare rischio raffreddore»

Cosa è successo

Protagonista Piero Pistone. Secondo quanto raccontato da "Genova Quotidiana", il cinghiale avrebbe seguito l'uomo a sera nella sua casa a via del Poligono di Quezzi, quando era di ritorno dopo il lavoro. La mattina successiva, uscendo alle 6.30 come sempre, lo ha trovato disteso sul pianerottolo, ancora intento a dormire.

Pistone ha dunque avvertito la polizia locale, che è intervenuta per evitare incidenti. L'animale si è dimostrato poco reattivo, probabilmente non in perfette condizioni. I vigili hanno contattato la guardia regionale, come da protocollo. Il cinghiale è stato catturato e sarà probabilmente abbattuto, a causa delle leggi sul contenimento della peste suina.

Tantissimi i commenti social alla vicenda. «Nuovo sport, il salto del cinghiale», ha scritto ironicamente un utente. «Rispetto per i cinghiali che aspirano così fortemente a diventare animali domestici», scrive un altro. Ma c'è anche chi commenta più seriamente: «Come se fosse andato a chiedere aiuto, e la soluzione e prenderlo e abbatterlo... che tristezza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA