Roma bestiale, enorme roditore ai tornelli della Metro C: nutria o capibara? Il video virale

Un roditore enorme e dalla lunga cosa è stato avvistato intento a oltrepassare i tornelli della metropolitana della linea C a Roma, stazione Borghesiana. Il video del singolare episodio è stato pubblicato dalla pagina Instagram «Essodderomaaa», scatenando una vera e propria gara all'individuazione della specie esatta dell'animale. Un grosso topo? Una nutria? C'è anche chi ipotizza si tratti di un esemplare di capibara, il più grosso tra i roditori viventi.

La teoria più accreditata anche dagli esperti in materia è che si tratti proprio di una nutria, anmale che va ad aggiungersi al già ricco bestiario al quale sono abituati gli abitanti della Capitale. Se è ormai diventata una routine quella di avvistare cinghiali in libertà tra cassonetti e parchi cittadini, è degli ultimi giorni la notizia di una vipera che terrorizzava gli abitanti del Tufello. Grande stupore anche per una pecora salita sul tetto di un'auto per mangiare le foglie di un albero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 15:09

