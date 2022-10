Roma, una pecora sale su un'auto per mangiare le foglie di un albero: il video virale

Dopo i cinghiali, i topi, i cavalli, le mucche e i pappagalli, a Roma è tempo di pecore e capre: per procacciarsi cibo, le capre salgono sulle automobili e mangiucchiano le foglie degli alberi. È successo in via Sarzana, in direzione Monte Cucco, al Trullo. A riprendere la scena su Facebook è stata una residente, Federica Ieritano.

Nelle immagini si vede una capra sopra a una Fiat Panda di colore azzurro (parcheggiata peraltro sul marciapiede). Non è la prima volta che si vedono animali in strada, in zona.

«Questa situazione deve essere gestita in modo più efficace — spiega il vicepresidente del consiglio del municipio XI, Marco Palma —. Occorre recintare le aree. E non solo da parte dei proprietari delle pecore e delle capre: ricordo un incidente molto doloro su viale Isacco Newton dove un’automobile investì un cavallo. L’animale morì sul colpo, l’automobilista si salvò per miracolo». Il video in queste ore sta facendo il giro del web tra ironie e preoccupazione. Un po' come succede spesso con i cinghiali.

