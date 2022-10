Incredibile a Roma, il palo della luce copre il semaforo: scoppia il caso, la foto sui social

Un palo della luce davanti a un semaforo. Nella jungla urbana di Roma non ci sono solo cinghiali, spazzatura e buche enormi. Nel quartiere Montagnola (Minicipio VIII), tra via di Grotta Perfetta e via Attilio Ambrosini, un palo della luce è stato posizionato davanti a un semaforo e ostruisce la visibilità agli automobilisti. L'equivoco architettonico, oltre a essere esteticamente brutto, è anche potenzialemente pericoloso. In un incrocio dove il traffico è quasi sempre tanto, la visibilità ridotta accresce il rischio di incidenti, che sono già frequenti. A oltre un anno dall'insediamento del sindaco Roberto Gualtieri, i due pali rimangono al loro posto e provano a portare avanti il loro compito. Ma presto uno dei due dovrà farsi da parte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 17:17

