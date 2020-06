Roma, lancia bombe carta e dà fuoco ai cassonetti e alle auto: atti di vandalismo in zona Tuscolana

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botti improvvisi e almeno due roghi distintiquesto pomeriggio. I rumori forti hanno spinto i residenti a uscire sui balconi, mentre all'esternodivampavano da dueuno in via Lucio Papirio e l'altro all'incrocio tra via Caio canuleio e via Sestio Calvino. Sul posto sono accorsi prima i carabinieri e poiIl secondo rogo ha coinvolto una Ford Ka e un terzo cassonetto è andato a fuoco in via Appio Claudio. Dalle prime informazioni, sembra che qualcuno abbia gettato delle bombe carta o delle molotov per dare fuoco ai cassonetti. Atti di vandalismo su cui indagano le forze dell'ordine.Ieri notte, invece, alcuni criminali hanno incendiato dei cassonetti sul litorale di Roma. È successo ad Ostia, in via Rutilio Nanziano, dove le fiamme hanno raggiunto anche due macchine che erano posteggiate vicino, e in via Pucci Boncambi». La sindaca di Roma,, ha riportato l'accaduto su«Pensate che, da inizio settimana - aggiunge - sono stati distrutti circa 30 cassonetti a Roma, tra Ostia e via Tuscolana, per un danno complessivo di 22 mila euro. Un dato allarmante che si aggiunge a quello degli ultimi due anni: dal 2018 ad oggi, infatti, i cassonetti distrutti arrivano a quota 1.000. Non ci faremo intimidire da questi attacchi e continueremo a denunciare chi non rispetta la nostra città».