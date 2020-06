Virus a Roma, il bollettino dello Spallanzani

Nel Lazio si registrano 8 casi positivi (sono tutti a Roma) e zero decessi. Si sono registrati quattro nuovi casi alla Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria. I positivi, che stanno per essere trasferiti, sono 3 seminaristi e un amministrativo dell'istituto. Si conferma il trend in calo nelle province che registrano zero casi.