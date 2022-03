Roma, al Bambino Gesù il primo bimbo dall'Ucraina: in fuga dalla guerra con i genitori

Hanno affrontato un viaggio dall'Ucraina all'Italia per portare in salvo il figlio malato. Migliaia di chilometri vissuti nell'ansia ma anche con la speranza di poter offrire al piccolo le cure necessarie. Un obiettivo che ora a Roma è diventato realtà. «È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, con i propri genitori, il primo bambino proveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile». Lo comunicano l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, in una nota congiunta.

«I genitori - prosegue la nota - hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l’Italia, dove grazie all’aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L’Aquila. Il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’Ospedale Bambino Gesù, dov’è ricoverato in questo momento in terapia intensiva».

