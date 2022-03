Ucraina, l'attacco alla tv russa colpisce il memoriale dello sterminio. Zelensky: «Che senso ha ripetere mai più? La storia si ripete»

Volodomyr Zelensky si rivolge al mondo: «Che senso ha ripetere mai più per 80 anni, se quando cade la bomba su Babyn Yar, il mondo resta in silenzio? Almeno altre 5 vite perse. La storia si ripete...». Così su Twitter il presidente ucraino Zelesky rende noto un attacco russo contro un monumento nei pressi del memoriale di Babyn Yar che ricorda lo sterminio di 30 mila ebrei avvenuto durante la seconda guerra mondiale da parte dei nazisti.

Навіщо 80 років повторювати «Ніколи знову», якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється... — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

La notizia che, durante l'attacco russo alla sede delle Tv ucraina a Kyev, è stato danneggiato anche un monumento nel memoriale di Babyn Yar, ha destato immediata emozione in Israele. I media israeliani citano in merito Andriy Yermak, un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «La Russia - ha detto - ha lanciato un attacco missilistico all'area dove si trova il memoriale di Babyn Yar. Queste canaglie uccidono le vittime dell'Olocausto per la seconda volta».

Lo scorso ottobre il Capo dello Stato israeliano Isaac Herzog si era recato in visita proprio al monumento di Babyn Yar, nell'ottantesimo anniversario del massacro e vi aveva pronunciato un discorso alla presenza del presidente Zelensky.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 18:39

