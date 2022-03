Covid Lazio, il bollettino di oggi 1° marzo 2022: 4.543 nuovi casi (2.004 a Roma) e 12 morti

Lazio, bollettino covid di oggi 1 marzo 2022. «Oggi nel Lazio. su 9.556 tamponi molecolari e 44.835 tamponi antigenici per un totale di 54.391 tamponi, si registrano 4.543 nuovi casi positivi (+2.219), sono 12 i decessi (-1), 1.344 i ricoverati (-68), 116 le terapie intensive (-6) e +12.242 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.004». Lo riferisce, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 514 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 917 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 573 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 440 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 559 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 1.407 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 237 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 re; nella Asl di Latina sono 727 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl di Rieti sono 161 i nuovi casi e 1 decesso e nella Asl di Viterbo sono 282 i nuovi casi e 1 decesso.

Da domani l'hub della stazione Termini, a Roma, sarà anche destinato alla vaccinazione anti Covid dei cittadini provenienti dall'Ucraina con il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (stp) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.

