Roma, 14enne accerchiato e derubato delle scarpe: poco dopo le vede ai piedi di un altro e lo fa arrestare

Si trovava nel parco di Colle Oppio, a Roma, quando è stato accerchiato dal branco e derubato delle sue scarpe. La giovane vittima, un 14enne, al momento dell'aggressione era in compagnia della mamma e la donna ha subito allertato i carabinieri. E - poco dopo - la svolta inaspettata...

Accerchiato e derubato delle scarpe

Il giovane, infatti, ha aiutato i militari a fermare il ladro. Il ragazzo non si è perso d'animo e ha rintracciato all'interno del parco un cittadino egiziano di 20 anni che aveva ai piedi le sue scarpe.

La ricostruzione

L'episodio risale allo scorso 5 maggio quando, il giovane, accompagnato dalla mamma, ha raccontato ai carabinieri di via Veneto, di essere stato rapinato delle sue sneakers mentre si trovava nel parco di Colle Oppio. Il ragazzo ha raccontato di essere stato circondato da un gruppo di ragazzi, verosimilmente di origini nordafricane che si sono impossessati delle sue scarpe. Nel tentativo di recuperarle la vittima avrebbe inseguito il gruppo, venendo bloccato da uno di loro che gli avrebbe sferrato alcuni calci alle gambe, per poi darsi alla fuga.

Trovato e arrestato

Verso le 19:00 circa, in piazza del Colosseo, il 14enne mentre passeggiava ha riconosciuto tra la folla un ragazzo che portava ai piedi le sue scarpe e ha dato l'allarme. I carabinieri, giunti sul posto hanno portato in caserma il presunto ladro. Altri riscontri sono stati raccolti a carico del 20enne per cui è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere dove il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo. Le scarpe, invece, sono state restituite al legittimo proprietario.

