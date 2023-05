Panatta "gioca" gli Internazionali di Roma: «Berrettini out? C'è Sinner. E Alcaraz è qui per vincere»

di Claudia Faggioni

Tempo di pronostici per gli Internazionali Bnl d’Italia, pronti a entrare nel vivo sulla terra rossa del Foro Italico. A parlare è la leggenda del tennis Adriano Panatta, ultimo italiano riuscito a conquistare il trofeo romano (nel 1976): l’occasione è la presentazione dell’evento dedicato alle scuole “Banca Generali - Un campione per amico”, tenutasi ieri al Circolo Tennis Parioli alla presenza di Panatta insieme agli altri protagonisti, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni.

«Quello di Roma è un torneo molto vicino ai giovani - ha dichiarato l’ex tennista romano - e per gli azzurri ha un grande fascino, ma ha aspetti sia positivi che negativi. È positivo perché si gioca in casa e il pubblico ti sostiene, ma negativo perché c’è sempre un pizzico di pressione in più. Almeno per me era così...». «L’assenza di Berrettini? - ha continuato Panatta - Sinner è italiano, è la stessa cosa».



E oltre all’altoatesino, l’Italia ha diverse carte da giocare: «Sonego è un grande combattente, per sconfiggerlo bisogna giocare bene.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 07:23

