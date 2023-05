Roma, bomba carta lanciata in campo dopo la partita amatoriale: feriti 3 calciatori

di Redazione web

Una bomba carta lanciata dopo una partita amatoriale a Roma, ha provocato tre feriti. È successo ieri, lunedì 8 maggio, dopo le 23 in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino.

Dopo la partita tre calciatori della Roma Soccer Club sono stati raggiunti dal lancio del petardo: un 38enne e un 41enne hanno ripotato ferite più serie e sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Tor Vergata e all'ospedale di Frascati con abrasioni sul corpo.

Per il terzo non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Casilino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 10:02

