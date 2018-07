Cadono vetri dal soffitto, paura in Galleria San Carlo a Milano Brutto incidente stamattina sull'autostrada A4 , intorno alle otto e mezzo, vicino a Milano: nel tratto tra l'uscita Rho e la Barriera Milano 'Ghisolfa', alle porte della metropoli, c'è stato uno schianto nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Tre i feriti, tutti uomini tra i 57 e i 60 anni.

Dopo che è scattato l'allarme, sono state inviate due ambulanze, oltre all'elisoccorso: sul posto sono inoltre intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi e per regolare il traffico, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Lunghe code si sono formate in direzione Milano: il traffico è ancora paralizzato per lunghi tratti.