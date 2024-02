Milan, bagno di folla per Rafa Leao: presenta il suo libro "Smile" in piazza Duomo

Mercoledì 28 febbraio Rafa Leao presenterà il suo libro Smile presso la libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano, ore 18. Il campione del Milan, icona trendy di sport e di stile dall’inconfondibile sorriso, si racconta tra aneddoti sullo scudetto, confessioni e rivelazioni sulla sua vita privata, primo tra tutti il rapporto col padre, il senso profondo della fama e della celebrità e le sue passioni musicali in un racconto generazionale che va dai social alla musica trap alla moda

«Sorrido perché Dio mi ha dato un dono in credibile e fino a questo momento il lavoro che ho fatto – perché ho fatto tantissimo lavoro – è stato ripagato da questo successo». Rafael Leão è uno dei giocatori più promettenti e forti al mondo. Attaccante del Milan e della nazionale portoghese, i suoi gol, i suoi dribbling, il suo inconfondibile stile di gioco sono diventati iconici per i suoi tifosi, ma anche per i molti fan fuori dal mondo del calcio. Rafa ha un sorriso contagioso, una bellezza scultorea, una spontaneità fuori dal comune.

La sua storia personale, il rapporto con il padre, la sua ascesa calcistica, la sua maniera di comunicare sui social, la sua passione per la musica trap e per la moda lo rendono un’icona trendy di sport ma anche di stile.

RAFAEL LEÃO Rafael Alexandre da Conceição Leão, noto semplicemente come Rafael Leão, nato ad Almada, 10 giugno 1999, è un attaccante del Milan e della nazionale portoghese. Cresciuto nello Sporting Lisbona, nel 2018 è passato al Lille. Dopo una sola stagione con i francesi viene acquistato dal Milan, con cui ha vinto un campionato (2021-2022). Musica e moda sono le altre due forti passioni di Rafa: nei primi mesei del 2021 è infatti uscito il primo disco. Inoltre ha ideato il marchio streetwear “Son is son”.

Per presenziare all'appuntamento con Leao, serve Pre acquistare la copia autografata del libro "SMILE" in Mondadori Duomo e così si riceve il pass per l’accesso esclusivo all’incontro (fino ad esaurimento posti disponibili).

