Rafa Leao, insulti razzisti da un "tifoso" sui social. Il Milan: «Siamo con te». Ma tra i commenti è anche peggio

Rafael Leao non sta vivendo una stagione semplicissima. Dopo che la scorsa estate è finito il tormentone sul suo rinnovo di contratto (con multa da pagare allo Sporting Lisbona) che toglieva il sonno ai tifosi del Milan, per il portoghese è arrivata la svolta: nuovo contratto, nuovo numero di maglia (10) e un ruolo da protagonista in una squadra quasi tutta rinnovata, in campo come dietro la scrivania con l'addio a Paolo Maldini e Ricky Massara.