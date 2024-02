Luca Argentero, professione scrittore: esce il nuovo libro con protagonista la figlia Nina

di Alessia Di Fiore

Luca Argentero ha pensato che i ruoli di modello, attore, ex gieffino, sex symbol, padre, marito non fossero sufficienti, e ha deciso dunque di aggiungere l'etichetta di "scrittore" al suo curriculum. Un progetto che ha coinvolto due delle donne più importanti della sua vita: sua figlia Nina Speranza e la sorella Francesca.

Il prossimo 13 febbraio infatti, uscirà nelle librerie Stella Stellina, il libro per bambini scritto da Luca Argentero che vede come protagonista sua figia Nina e illustrato da Francesca Argentero.

Il libro narra una dolcissima avventura che coinvolge Nina, una splendida bambina con i riccioli biondi e gli occhi azzurri e Dudù, che non è un semplice pupazzo, ma un vero e proprio compagno d'aventure capace di viaggiare nel tempo e nello spazio.

«La favola della buonanotte per celebrare la fantasia e i sogni di bambine e bambini», scrive la casa editrice Mondadori parlando del libro.

Adatti ai bambini dai 3 anni in su, il libro racconterà di Nina, che ogni sera si tuffa nel suo lettino in compagnia di Dudù, poi fa un bel respiro, chiude gli occhi e immediatamente viene trasportata in un mondo parallelo fatto di magia.

L'ispirazione dei fratelli Argentero è palese: la loro giovanissima protagonista è ispirata alla primogenita dell'attore, Nina Speranza, data dalla relazione con l'attrice Cristina Marino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA