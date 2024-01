Cristina Marino: «Luca Argentero? I miei genitori, inizialmente, non erano contenti»

di Redazione web

Cristina Marino e Luca Argentero fanno coppia fissa dal 2015 e nel 2021 si sono sposati. Ora, sono genitori di due bambini, Nina Speranza e Noè Roberto. L'influencer e l'attore si mostrano spesso insieme sui social e sembrano essere più felici che mai.

In una recente intervista, Cristina ha raccontato come ha conosciuto il marito e il fatto che, inizialmente, la sua famiglia non era molto contenta.

L'intervista a Cristina Marino

Cristina Marino è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante e, oltre a parlare di maternità, ha raccontato come ha conosciuto Luca Argentero: «Ci siamo conosciuti sotto una palma, eravamo a Santo Domingo che giravamo un film. Io dovevo partire, mi chiamano e mi dicono: "Ci siamo sbagliati, non parti oggi". Io dico: "Va beh, siamo a Santo Domingo, andiamo a farci un bagno…". La sera arrivava Luca, quindi non ci saremmo mai incontrati, quando si dice le sliding doors… Siamo finiti a cena insieme e devo dire che è successo qualcosa, o meglio, non è successo niente, mi sono data delle grandi pacche sulla spalla, però si è accesa una miccia». Da quel momento in poi, Cristina e Luca non si sono più lasciati e, dopo un periodo di corteggiamento, come spiegato dall'attrice, si sono fidanzati.

Presentazioni in famiglia

Cristina Marino ha, poi, rivelato che, inizialmente, i suoi genitori non erano proprio entusiasti della relazione con Luca Argentero: «I miei genitori non erano felicissimi, poi Luca, col suo modo di fare, li ha conquistati.

