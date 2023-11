Cristina Marino, allenamento in gravidanza e post parto: «Non sono un'invasata». Ma piovono critiche: privilegiata

di Redazione web

Cristina Marino, durante l'ultima puntata de Le Iene, è intervenuta con il suo monologo in cui ha messo in relazione la gravidanza con gli allenamenti. Proprio per questo motivo, l'attrice è stata molto attaccata sui social: molte neo mamme pensano che quando nasce un figlio, sia giusto dare del tempo al proprio corpo e non ricominciare subito con la palestra. Cristina Marino, tuttavia, ha cercato proprio di sfatare questo mito e anche il marito Luca Argentero ha pubblicato il video sulle proprie storie Instagram commentando con un cuore rosso.

Il monologo di Cristina Marino

Cristina Marino, a Le Iene, è intervenuta parlando di gravidanza e amore per se stesse. Ecco le sue parole: «Sul finire della mia seconda gravidanza, ho pubblicato un video in cui mi allenavo, come ho sempre fatto in tutta la mia vita e l'ho sempre fatto con il consenso del medico, anche con il pancione. La gravidanza non è una malattia, ma un momento magico, un autentico stato di grazia che va vissuto in maniera consapevole, libera. Allenarsi può combattere il diabete gestazionale, l'aumento del peso, migliorare la tonicità muscolare e, soprattutto, l'umore.

Eppure c'è ancora il pregiudizio e il falso mito che sia una cosa sbagliata. Infatti, alcune donne mi hanno giudicata: "Sei una psicopatica, mettiti sul divano", "Ridicola, ma datti pace". Lo stesso vale per il post-parto. Servono nove mesi per riaddattarsi alla nuova vita e gestire in maniera positiva la relazione emotiva con il proprio corpo, che è in continuo cambiamento, è fondamentale. Specialmente, quando gli ormoni interferiscono gli umori, il sonno, il peso. Ma anche lì io ho scelto di non venire meno all'appuntamento con me stessa, di dedicarmi quello spazio di amore. Ancora una volta mi hanno scritto: "Sei un'invasata, vai a dare il latte a tuo figlio". Io faccio tutto questo perché mi fa stare bene e consiglio tutte le donne di riempire il tempo con qualcosa che le appaghi davvero. Dobbiamo essere libere di prenderci questo spazio per noi, qualsiasi esso sia. Se lo fai, non sei un’invasata: hai solo scelto di volerti bene».

Le critiche social

Nonostante Cristina Marino abbia affrontato proprio il fatto che sia in gravidanza che nel post-parto ha incassato tante critiche social, ecco che, ancora una volta, gli utenti Instagram l'hanno stroncata.

